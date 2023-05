Weichering

vor 53 Min.

Tanzshow, Tombola und gute Stimmung: So war der Tanz in den Mai in Weichering

Plus Der Tanz in den Mai der Tanzschule Taktgefühl in Weichering lockt auch heuer wieder zahlreiche Gäste an. Bei der traditionellen Tanzshow gibt es eine Neuerung.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Gepflegt tanzen auf großer Tanzfläche in familiärem Ambiente des Landgasthofs – das ist das Erfolgsgeheimnis des traditionellen Tanzes in den Mai, den Bernhard Gems seit einigen Jahren beim Vogelsang in Weichering ausrichtet. Nicht allein, aber vor allem Absolventen der Tanzschule Taktgefühl wissen den Ball zu schätzen, der auf zahlreiche Stammgäste bauen kann. Und so ist die Veranstaltung am Samstagabend wieder wie in alten Zeiten gut besucht.

Die Ballettgruppe, trainiert von Conny Hein, zeigte ihr Können gleich zweimal, zunächst im klassischen Stil, dann als Jazzgruppe. Foto: Andrea Hammerl

Mal lassen sich mehr, mal weniger Paare auf die großzügige Tanzfläche locken – je nach Tempo oder Rhythmus der Musik und Vorlieben der Tanzenden. Die tanzturniererfahrene Heiner Ohnheiser Band beherrscht nicht nur das ganze Repertoire der klassischen Standard- und Lateinamerikanischen Tänze, sondern bringt darüber hinaus auch mal Modetänze wie Salsa.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen