Unfall: 80-jähriger Autofahrer übersieht E-Scooter-Fahrerin

In Weichering hat ein 80-Jähriger beim Abbiegen eine E-Scooter-Fahrerin übersehen. Der Autofahrer hatte Glück - doch die Frau musste ins Krankenhaus.

Ein 80-jähriger Weicheringer fuhr am Freitag gegen 17.45 Uhr fuhr auf der Neuburger Straße in Weichering in Richtung Neuburg. Auf Höhe der Einmündung zur Kochheimer Straße wollte der 80-jährige Fahrer nach links in diese einbiegen und übersah eine auf dem E-Scooter entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Ingolstädterin. Die Beiden kollidierten, wobei die E-Scooterfahrerin mit einer Quetschung an der Brust und Verdacht auf eine Fraktur am Bein ins Krankenhaus Neuburg eingeliefert wurde. Der Fahrzeugführer kam mit dem Schrecken davon, sein Fahrzeug weist einen Sachschaden von circa 500 Euro auf, teilt die Polizei mit. (AZ)