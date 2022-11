Unfall in Weichering: Junger Kradfahrer wird schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Weichering einen jungen Kradfahrer. Der 16-Jährige wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr ist es in Weichering zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei befuhr ein 50-jähriger Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit seinem Auto zunächst die Bundesstraße 16 von Ingolstadt kommend in Fahrtrichtung Neuburg. Im weiteren Verlauf befuhr der Fahrer die Abfahrtsschleife nach Weichering und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße ND 18 nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrer einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Unfall in Weichering: Autofahrer erfasst jungen Motorradfahrer

Der 16-jährige Kradfahrer wurde dabei mit der Fahrzeugfront des Autos erfasst und kam nach dem Sturz neben der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen abtransportiert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Weichering war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. (AZ)