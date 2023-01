Unfall in Weichering: Polizei sucht Audi-Fahrer

Ein Audi-Fahrer schneidet in Weichering eine Kurve, weshalb ein anderes Auto beschädigt wird. Nun sucht die Polizei nach dem Verursacher.

Am Samstag gegen 9 Uhr war eine Frau mit ihrem schwarzen Nissan in der Bahnhofstraße in Weichering ortseinwärts unterwegs. Ein ihr entgegenkommender weißer Audi A1 mit Neuburger Kennzeichen schnitt laut Polizei den Kurvenbereich so stark, dass die junge Autofahrerin nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei wurden der hintere rechte Reifen sowie die Felge beschädigt.

Unfall in Weichering: Fahrer eines Audi A1 gesucht

Der Fahrer des Audi, der als männlich zwischen 30 und 40 Jahren beschrieben wurde, setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Ob dieser den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Der Schaden am Fahrzeug der Geschädigten beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang sowie zum Verursacher nimmt die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 entgegen. (AZ)