Vereinsabend der Funkamateure

Die Funkamateure der Region Neuburg Schrobenhausen treffen sich am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr im Landgasthof Vogelsang in Bahnhofstraße 24 in Weichering, zum monatlichen Vereinsabend. Neben einem Rückblick wird es eine Vorstellung aktueller Aktivitäten des Vereins geben. Interessierte erhalten an diesem Abend auch Informationen rund um die Vorbereitung auf die Amateurfunklizenzprüfung bei der Bundesnetzagentur. Weitere Informationen finden sich unter www.t08.org. (AZ)