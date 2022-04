Weichering

vor 5 Min.

Verfolgungsjagd aus Eifersucht: Frau rammt Auto ihres Freundes

In Weichering gab es am Donnerstagabend eine Verfolgungsjagd.

In Weichering hat am Donnerstag eine 42-jährige Frau ihren Lebensgefährten mit dem Auto verfolgt, nachdem sie in "in flagranti" mit einer anderen erwischt hatte.