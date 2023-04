Weichering

12:30 Uhr

Warum der Feuerwehrhaus-Anbau in Weichering so viel teurer wird

Plus Vor fast zehn Jahren wurde erstmals über eine Erweiterung des Gerätehauses nachgedacht. Seitdem hat sich einiges verändert - vor allem hinsichtlich der Kosten.

Von Claudia Stegmann

Von 250.000 Euro auf 720.000 Euro in neun Jahren - die Kosten für den Feuerwehrhaus-Anbau in Weichering haben sich von den ursprünglichen Plänen bis zur Umsetzung fast verdreifacht. Dass die Teuerung nicht allein mit höheren Baukosten zu tun hat, erklärte Bürgermeister Thomas Mack am Montag in der Gemeinderatssitzung.

Demnach sei 2014, als zum ersten Mal über eine Erweiterung des Gerätehauses nachgedacht wurde, noch von einer 11 mal 15 Meter großen "einfachen landwirtschaftlichen Halle" die Rede gewesen. Keine Bodenbeschichtung, keine Eingrünung, kein Übungsplatz, kein Stellplatz für den Katastrophenzug des BRK - all das sei damals noch kein Thema gewesen, sagte Mack. Im Laufe der Jahre seien die Überlegungen jedoch ausgereifter und damit der Platzbedarf größer geworden.

