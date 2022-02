Weichering

Weichering: Kreisverband der Grünen spricht sich gegen Paketzentrum aus

In einer schriftlichen Stellungnahme spricht sich der Neuburg-Schrobenhausener Kreisverband der Grünen gegen das geplante Paketzentrum in Weichering aus - und appelliert an die Bürger, Mut zu zeigen.