Weichering lehnt pauschales Veto gegen B16-Ausbau ab

Gemeinderat Stefan Appel, der auch in der Bürgerinitiative gegen den B16-Ausbau aktiv ist, ist mit seinem Antrag gescheitert.

Ginge es nach Stefan Appel, dann müsste und dürfte die B16 nicht vierspurig ausgebaut werden. Der Weicheringer Gemeinderat ist auch in der örtlichen Bürgerinitiative aktiv, die sich gegen den Ausbau ausspricht, und wollte in der jüngsten Gemeinderatssitzung nun auch seine Ratskollegen auf seine Seite holen. Sein Vorschlag: Die Gemeinde sollte ihr grundsätzliches Veto gegen den Ausbau wiederholen. Das hat sie schon 2016 getan, doch nachdem mittlerweile neue Mitglieder im Gremium sitzen, sollte der Standpunkt aktualisiert werden.

Der vierspurige Ausbau der B16 wird in Weichering kritisch gesehen

Das Ansinnen Appels wollten etliche Gemeinderäte so pauschal aber nicht unterstützen. „Das sind doch alles noch ungelegte Eier“, sagte etwa Karl Beck und verwies darauf, dass etwa die Zufahrt auf Höhe Maxweiler vom geplanten Paketzentrum abhängt. Den Ausbau in diesem Stadium grundsätzlich abzulehnen, hielt er genauso für falsch wie Bürgermeister Thomas Mack. „Es bringt jetzt nichts, den Ausbau einfach abzulehnen. Ich hätte mich schon erstmal mit den Planungen auseinandergesetzt“, sagte er. Auch Georg Niedermayr zweifelte den Sinn einer solchen Stellungnahme an. „Ich bin auch nicht begeistert vom vierspurigen Ausbau. Aber das ist doch beschlossene Sache, da können wir gar nichts dagegen machen“, war seine Meinung. Einflussmöglichkeiten sah er lediglich im Umfang des Ausbaus, also beispielsweise bei den Standstreifen.

Am Ende nahm Stefan Appel den Antrag zurück. Im Grunde, so formulierte es Andrea Appel-Fischer, seien sich die Weicheringer Gemeinderäte ja darin einig, dass sie einen vierspurigen Ausbau für unnötig und überdimensioniert halten. Es gehe jetzt nur darum, die Kritikpunkte gezielt zu formulierten. Ein neuer, überarbeiteter Antrag soll dann eingereicht werden.