Weicheringer Gartenbauverein ehrt langjährige Mitglieder

Der Weicheringer Gartenbauverein wählt einen neuen Vorstand - und alles bleibt beim Alten. Einige Mitglieder können sich über eine Ehrung freuen.

Beim Gartenbauverein in Weichering bleibt alles wie gehabt – zumindest was die Besetzung des Vorstands angeht. Die Mitglieder trafen sich vor Kurzem zu ihrer Jahresversammlung im Landgasthof Vogelsang. Das bisherige Vorstandsteam stellte sich zur Wahl und wurde auch geschlossen wieder gewählt. Mehrere Ehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung, darunter für jahrzehntelange Tätigkeit im Verein.

Weicheringer Gartenbauverein: Ehrungen für langjährige Mitglieder

Gisela Mandlmeier bleibt Vorsitzende des Gartenbauvereins, ihre Stellvertretung übernimmt erneut Florian Rieck. Kassier bleibt Bettina Selmann, den Posten des Schriftführers bekleidet weiterhin Gerhard Athes. Bei den Beisitzern bleibt auch alles beim Alten. So wurden Anita Brandstätter, Bettina Biber, Peter Frank, Christian Kutz, Florian Lörch wieder gewählt.

Auszeichnungen beim Gartenbauverein Weichering für jahrzehntelanges Engagement

Ehrenmitglied Vitus Lautner, der seit 40 Jahren in der Vereinsleitung tätig ist, wurde für seine Verdienste mit einer Ehrennadel am Bande vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege ausgezeichnet. Besonders erfreulich war, dass unter den langjährigen Mitgliedern Ehrungen auch an zwei ehemalige Vorstandsmitglieder verliehen wurden. So erhielt Johann Bauer für seine 30-jährige Mitgliedschaft beim Gartenbauverein, darunter von 2002 bis 2015 als Teil des Vorstands eine Auszeichnung und Barbara Wäcker für 25 Jahre bei den Weicheringer Gartlern, darunter von 1994 bis 2016 als Schriftführerin und von 2016 bis 2020 als Vorsitzende, die Ehrennadel in Gold. (nr)