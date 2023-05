Weicheringer legen Maibaum mit Muskelkraft um

Plus Hoch und gerade soll ein Maibaum sein. Die Weicheringer Feuerwehr hat eine Methode entwickelt, wie die ausgewählte Fichte nicht bricht. Sie simulieren einen Sturm.

Die Kettensäge brummt und Nieselregen setzt ein. Im Seminarforst nördlich von Bittenbrunn stehen am Montagmorgen etwa 60 Feuerwehrkräfte aus Weichering und versuchen ihren Maibaum aus dem Unterholz zu ziehen. "Das ist auch noch nicht passiert", sagt Kommandant Andreas Maurer im Vorbeigehen. Der Frontlader des Traktors funktioniert nicht mehr, ein Problem mit der Hydraulik. Mit dem Traktor wollten die Weicheringer ihre Fichte aus dem Wald holen. Ein anderer Plan muss her, nach kurzem Überlegen heißt es eben: Muskelkraft. Mit der Kettensäge werden rasch ein paar kurze Holzstämme zusammengeschnitten und unter die Fichte gesteckt. Die Weicheringer verteilen sich den Stamm entlang und hieven ihren Baum ein paar Meter auf einen Wagen zum Transport.

Es ist der 1. Mai und die Freiwillige Feuerwehr steht schon ein paar Stunden im Wald. Um kurz vor 7 Uhr machten sich die Weicheringer mit Traktoren und Feuerwehrautos auf nach Neuburg. Ihren Maibaum holen sie seit etwa 50 Jahren aus dem Forst des Studienseminars. Die Bäume dort seien schöner, höher und gerader, sagt der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr, Markus Laumer. Er und eine kleine Gruppe wählten die Fichte ein paar Tage zuvor aus. Der Baum muss an einem Ort stehen, wo man ihn gut herausziehen kann - und die Fichte braucht starke Nachbar-Bäume. Denn die Weicheringer fällen ihren Maibaum nicht, sie legen ihn langsam um.