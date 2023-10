Zeugen gesucht: Unbekannter fährt Verkehrsschild in Burgheim um

Ein Autofahrer fährt in Burgheim ein Verkehrsschild um und macht sich danach einfach aus dem Staub.

Einfach aus dem Staub gemacht hat sich ein Autofahrer am Donnerstag in Burgheim, nachdem er ein Verkehrsschild umgefahren hat. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Zeugin gegen 17.25 Uhr auf einen lauten Knall von der Straße kommend aufmerksam. Als sie dort nachsah, bemerkte sie ein umgefahrenes Schild in der Pfarrgasse. Sie konnte noch einen dunklen Wagen wegfahren sehen, der aus der Marktstraße kam und auf der Pfarrgasse in Richtung Am Anger fuhr.

Schild in Burgheim umgefahren: Polizei sucht Zeugen

Am Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)