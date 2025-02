Faschingsumzug am Samstag in Weidorf

Mit der Unterstützung vieler Helfer im Ort veranstaltet der Faschingsverein Euphoria Weidorf am Samstag, 1. März, zum achten Mal einen Faschingsumzug durch den kleinen Ort in der Gemeinde Ehekirchen. Los geht es um 13.30 Uhr, danach zieht der Umzug durch den kompletten Ortskern von Weidorf. 55 Gruppen beteiligen sich daran, entweder zu Fuß oder mit aufwendig geschmückten Wägen. Der Gaudiwurm endet mit einer Party im großen Festzelt am Wertstoffhof, wo alle Besucher herzlich eingeladen sind, den Tag ausklingen zu lassen. Der Eintritt kostet fünf Euro, die Bänderausgabe findet am Zelteingang und am Bienenhaus (Raiffeisen Lager) statt. Für die perfekte Partystimmung im Zelt bei der After-Show-Party sorgt das bekannte DJ-Team Spinplex. (AZ)