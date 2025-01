Weidorfer lassen beim Krönungsball den wilden Westen aufleben

Es war ein Auftakt nach Maß in die „fünfte Jahreszeit“ und noch dazu ein fulminantes Ausrufezeichen, das die kleinste Faschingsgesellschaft im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kurz nach dem Jahreswechsel vom Gasthaus Brummer in Reicherstein am Sonntag aussandte. Mit einem prunkvollen, mit gut 300 Besuchern restlos ausverkauften Krönungsball bewies die Euphoria Weidorf im 16. Jahr ihres Bestehens einmal mehr, dass Fasching auch in der Gemeinde Ehekirchen eine große Rolle spielen kann.

