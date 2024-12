Weihnachtsmarkt in Burgheim: Das war der „Winterzauber“

Der Burgheimer Brucklachner-Biergarten ist im Sommer ein Besuchermagnet, im Winter nur einmal. Wo in der heißen Jahreszeit Sonnenschirme stehen, verwandelt sich das Areal in ein kleines Weihnachtsdorf. Der TSV Burgheim nennt dies „Winterzauber.“ Um diesem Namen auch gerecht zu werden, sind die Spieler von „Team II“ (Reservemannschaft) mit Vorbereitungsarbeiten drei Tage im Einsatz. „Bei uns beginnt die Jugendarbeit schon im Krippenalter“, begründen die „Kapitäne“ des Organisationsteams, Manuel Blum und Edgar Reinold, ihr Engagement für den TSV Burgheim.

Weil kurz vor Heiligabend der Nikolaus die meisten Kinder schon besucht hat, erscheint beim Winterzauber das Christkind höchstpersönlich. Würdevoll und begleitet von seinen „Sekretären“ Paul Niemann und Ferdinand Schlüter, schreitet der Himmelsbote über die Brucklachnertreppe hinunter in die „irdischen Gefilde“ des umgewidmeten Biergartens. Im Reisegepäck hat das Christkind einen Antwortbrief und ein kleines Geschenk für die allerjüngsten Burgheimer. Die, beziehungsweise deren Eltern, mussten im Vorfeld dem Christkind einen Brief mit ihren Wünschen an die Burgheimer Adresse (Sportheim) senden.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass etwa 25 Briefe eingegangen sind“, gesteht Manuel Blum. Noch größer ist die Freude bei den Kindern, die mit strahlenden Augen Brief und Geschenk aus den Händen des Christkindes (Emma Appel) in Empfang nehmen. Die ansonsten übliche Musik fehlte diesmal. Dafür hat Edith Schirmann von der TSV-Abteilung Kinderturnen drei Tänze einstudiert, die die „Minis“ mit Bravour meisterten.

Der Winterzauber soll natürlich auch ein Anziehungspunkt für Erwachsene sein. Auch die enttäuschten die Veranstalter nicht. „Mit den Besucherzahlen sind wir sehr zufrieden“, bilanzieren Manuel Blum und Edgar Reinold. Allerdings wissen die Gäste auch, was sie am Winterzauber haben. Neben dem wunderschönen weihnachtlichen Anblick bieten die TSV-ler auch Gaumenfreuden an. Die Nachfrage nach Bratwurst, Schupfnudeln mit Kraut, Pommes, Glühwein rot und weiß, Hot Aperol, heißem Caipi und Waffeln war groß. An Stehtischen mit Kanonenöfen ließen es sich die Gäste schmecken.

„Dankbar sind wir auch befreundeten Burgheimer Vereinen“, verraten die Organisatoren. Der Burschenverein hilft mit seiner Bar aus, und der Radfahrerverein stellt seine Hütte zur Verfügung. Vor allem aber unterstützen die Brucklachner-Wirtsleute Emmi und Stefan Lenz den TSV. Im Spätherbst wird der Biergarten noch nicht ganz eingewintert, sodass dem TSV noch nötiges Equipment zur Verfügung steht. Trotzdem endete der Winterzauber auch heuer nicht im Freien, sondern in Brucklachners Gewölbekeller.