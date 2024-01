Unbekannter zerstört Rasen auf Weilacher Sportplatz

Wohl mit dem Auto ist ein Unbekannter mehrere Runden auf dem Sportsplatz des TSV Weilach gedreht. Der Rasen ist zerstört.

Ein Unbekannter hat in der vergangenen Woche auf den Weilacher Sportplatz des TSV am Jahnweg wohl mehrere Kreise mit einem Auto gezogen und dadurch mutwillig die Grasnarbe zerstört. Der Schaden wird von der Polizei Schrobenhausen auf 2000 Euro beziffert. Wer dazu Hinweise geben kann, wir gebeten sich mit der Dienststelle unter Telefon 08252/89750 in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie dazu auch