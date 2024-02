Hat psychisch kranke Mutter ihre Kinder aus einem Heim entführt?

Eine 36-Jährige mit Bezug zu Ingolstadt hat mutmaßlich ihre beiden Kinder unerlaubt aus einem Heim mitgenommen. Die Polizei kann eine Gefährdung der Kinder nicht ausschließen.

Seit dem Mittwoch sucht die Kriminalpolizei Ansbach nach zwei 6- und 11-jährigen Mädchen einer Kindereinrichtung in Nennslingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) und ihrer nicht sorgeberechtigten Mutter. Die 36-jährige Frau hat sich mutmaßlich im Rahmen eines Besuches in der Einrichtung mit den beiden Kindern entfernt, berichtet die Polizei. Die Mutter soll eine Bezug zu Ingolstadt haben.

Die Mutter Anna Schönknecht besuchte am Nachmittag ihre beiden Töchter Elina Kazantzis (6) und Nika Koltmann (11) in dem Kinderheim im Nennslinger Gemeindeteil Gersdorf. Es war Besuchstag. Gegen 17 Uhr gelang es der Frau, die Einrichtung unter einem Vorwand mit beiden Kindern zu verlassen. Seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt, teilt die Polizei mit. Anna Schönknecht ist für ihre beiden Kinder nicht sorgeberechtigt. Sie leidet an einer psychischen Erkrankung. Die Polizei weit darauf hin, dass eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden könne.

Die Mutter Anna Schönknecht. Foto: Polizeipräsidium Mittelfranken

Kindesentziehung: Die Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei beschreibt die Kinder wie folgt:

Elina Kazantzis war bekleidet mit einer blauen Schlagjeanshose, weißen Turnschuhen sowie einem weißen Anorak.

Nika Koltmann war bekleidet mit einem rosa Anorak, einer weißen Mütze mit schwarzen Ohren, einem Marienkäferfaschingskostüm sowie lila Wanderstiefeln.

Auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelfranken sind Fotos der Mädchen zu sehen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 oder jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen. (AZ)