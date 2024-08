Waller, Zander, Qualle: Mit diesen Tieren schwimmen Sie im Badesee

Sommerzeit ist Badezeit: Ob am Burgheimer Badesee, am Joshofener Weiher oder an den Seen im Naherholungsgebiet Weichering – überall in der Region um Neuburg zieht es die Menschen raus in die Natur. Doch bei aller Freude über die Abkühlung im See kommt auch ein etwas unangenehmer Gedanke auf: Was schwimmt denn außer mir noch im See? Fischer aus der Region sagen, was sich in ihren Pachtgewässern tummelt. An einem beliebten Badeort wurden besonders viele verschiedene Tiere beobachtet.

