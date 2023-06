Drei Radfahrer stoßen zusammen

Zwei Radfahrer waren auf der Straße von Konstein nach Dollnstein unterwegs. Da kam ihnen ein anderer Radler entgegen. Sie stießen zusammen - mit Folgen.

Am Montag fuhren ein 26-jähriger Radfahrer und seine 22-jährige Begleiterin auf dem neben der Staatsstraße 2047 verlaufenden Radweg von Konstein in Richtung Dollnstein. Gegen 18 Uhr kam dem aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und der aus dem Landkreis Ansbach stammenden Radlern ein bis dato unbekannter Radfahrer entgegen.

Durch Ausweichen und Bremsen versuchten die beiden Radfahrer einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden, was jedoch nicht gelang. Wie die Polizei mitteilt, stürzten beide Radfahrer. Die 22-Jährige zog sich hierbei Abschürfungen an den Armen, den Händen und den Beinen zu. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der 26-Jährige blieb durch den Sturz unverletzt. An seinem Carbonfahrrad war jedoch der Rahmen gebrochen. Der Schaden wir auf etwa 3600 Euro geschätzt.

Unfall mit Radfahrern bei Konstein: Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Radfahrer blieb nach dem Unfall zwar kurz stehen, entfernte sich jedoch, ohne mit den beiden Geschädigten Kontakt aufzunehmen. Den Unbekannten und sein Rad beschreibt die Polizei wie folgt: ungefähr 55 Jahre alt, grau meliertes Haar, helles Fahrradtrikot, neon-oranges Fahrrad mit sehr breiter Bereifung. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer: 08421/9770-0 zu melden. (AZ)