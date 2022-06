Wellheim

vor 18 Min.

Frau rutscht beim Klettern aus und stürzt ein Stück nach unten

Eine 38 Jahre alte Frau aus Pfaffenhofen stürzt am Kletterfels Merltürme in Aicha ein Stück in die Tiefe und verletzt sich am Bein. War ein Fehler beim Sichern der Kletterin ursächlich für den Sturz?