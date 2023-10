Kletterer aus Königsbrunn verunglückt am Felsen in Aicha

Bei einem Kletterunfall wird ein 80-Jähriger schwer verletzt. Die Bergwacht Dollnstein und zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Bei einem Kletterunfall an einem Felsen in Aicha (Landkreis Eichstätt) ist ein Mann aus Königsbrunn schwer verletzt worden. Wie die Polizei Eichstätt mitteilt, war der 80-Jährige am Montagnachmitttag gegen 15.30 Uhr alleine unterwegs. Er hatte wohl bereits die Route „Winnetoukessel“ durchstiegen.

Als er sich auf dem Rückweg befand stürzte er aus bislang unbekannter Ursache und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Von anderen Kletterern wurden die Hilferufe des Mannes gehört, sie konnten den Mann jedoch nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Zur Bergung des Mannes waren daher die Bergwacht Dollnstein, sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. (AZ)