Aktion zum Weltfrauentag in Neuburg: Über Opfer und ungleiche Bezahlung

Frauen, die unter Druck gesetzt oder geschlagen worden sind, kennt Heike Stemmer zur Genüge. Sie betreut für die Diakonie Ingolstadt das Frauenhaus in Neuburg. Die Einrichtung hat in 40 Jahren 740 Frauen und Kindern geholfen. Auf das Schicksal und die Notwendigkeit der Unterstützung hat Stemmer gemeinsam mit den Freien Wählern am Samstag, dem Internationalen Frauentag, in Neuburg aufmerksam gemacht.

740 Frauen und Kinder, die eine Notunterkunft brauchen - diese Zahl wollten die Organisatorinnen des Infostandes am Wochenmarkt am diesjährigen Frauentag in die Öffentlichkeit tragen. Nach wie vor werden Heike Stemmer und ihre Helferinnen weiterhin in Neuburg gebraucht. Die Zufluchtsstätte für Frauen in Not bietet zwei Wohnplätze an. Die Hilfe richtet sich an Frauen, die von ihrem Partner psychisch und physisch misshandelt werden und nicht wissen, wohin sie sich sonst wenden können.

Aktion zum Weltfrauentag in Neuburg: Freie Wähler wollen Bezahlung von Care-Arbeit

Der erste Kontakt erfolge immer telefonisch. Für Betroffene gehe es zunächst darum, „Schutz zu finden und zur Ruhe zu kommen“, so Heike Stemmer. Der Tagesablauf und die Versorgung der Kinder blieben bei einer Aufnahme in die Zufluchtsstätte immer in der Verantwortung der Frauen. Alkohol- und Drogenabhängige werden nicht aufgenommen.

Wenn Betroffene die Schutzwohnung verlassen, erhalten sie in der Regel eine „Auszugskiste“ mit den notwendigsten Artikeln für den Umzug. Weil das Frauenhaus nicht nur deshalb auf Spenden angewiesen ist, organisierten die Freien Wähler einen kleinen Flohmarkt vor der Diakonie-Beratungsstelle in der Weinstraße. „Wir zeigen Flagge für die Rechte der Frauen“, sagt FW-Stadträtin Sissy Schafferhans, „und zwar nicht nur am Internationalen Frauentag.“ Die Fakten sprächen ja für sich, meint die FW-Frau, wenn nur 33 Prozent der neuen Bundestagsmitglieder weiblich seien und die Bezahlung von Frauen im Beruf deutschlandweit mindestens um 16 Prozent hinter der Entlohnung von Männern in vergleichbaren Berufen liege. Diese Ungleichheit werde am „Equal Pay Day“, 7. März, herausgestellt.

Mit Kerstin Haimerl-Kunze unterstützte die Landesvorsitzende des Frauenbundes der Freien Wähler die Anliegen der Neuburgerinnen vor Ort. Die Mainburgerin geht in ihren Forderungen viel weiter, will Steuerklasse 5 abschaffen und verlangt für häusliche „Care-Arbeit“ – Kinder, Pflege und Haushalt – eine angemessene Bezahlung. Es sei denn, die Männer übernähmen zumindest einen Teil dieser Arbeiten. „Wir feiern Männer für Überstunden im Büro, während Frauen sich um Kinder, Pflege und Haushalt kümmern“, das hält die stellvertretende Bundesvorsitzende der FW-Frauen für ziemlich ungerecht.

Ein Mann übrigens durfte beim Flohmarkt der Freien Wählerinnen mithelfen: Waldemar Foh fühlte sich im Kreis der engagierten Frauen sehr wohl.