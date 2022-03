Weltfrauentag

06:11 Uhr

Tampons, Binden und Co.: So teuer kommt Frauen ihre Periode

An Technischen Hochschule in Ingolstadt gibt es Tampons und Binden nun gratis.

Plus Die Technische Hochschule Ingolstadt bietet ab sofort gratis Menstruationsprodukte für Studentinnen an. Denn die Periode kostet viel Geld.

Von Dorothee Pfaffel

Knapp 7000 Euro gibt eine deutsche Frau in ihrem Leben für Menstruationsartikel aus. So gibt es das Online-Portal Statista für das Jahr 2021 an. Mit eingerechnet ist hierbei auch die Pille und andere Produkte, die die Periode für Frauen erträglicher machen, zum Beispiel Schmerzmittel. Wie die Huffington Post 2015 berichtete, geben britische Frauen sogar rund 21.000 Euro dafür aus, allerdings inklusive neuer Unterwäsche und Heizkissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen