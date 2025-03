Hohe Auszeichnung für ehemaligen Kirchenpfleger Franz Stöckl

Mit der neuen Amtsperiode der Kirchenverwaltung Wengen-Eschling, die am 1. Januar 2025 begonnen hat, ist auch der langjährige Kirchenpfleger Franz Stöckl aus dem Amt ausgeschieden. Als er im Jahre 1989 in die Kirchenverwaltung gewählt worden war, hat er auch gleich das Amt des Kirchenpflegers übernommen und dies mit viel Liebe, Zeitaufwand und Engagement erfüllt. Somit war er 36 Jahre (6 Perioden) Kirchenpfleger in St. Ottilia, Wengen mit Filiale St. Johannes d. Evangelist, Eschling. Herr Stöckl kann als Urgestein der Kirchenverwaltung bezeichnet werden. In der Zeit als Kirchenpfleger hat er sich um die Pfarrkirche St. Ottilia, das sogenannte Mesnerhaus und die Filialkirche St. Johannes der Evangelist in Eschling und die weiteren Liegenschaften gekümmert. Besondere Baumaßnahmen waren die Pflege der Außenanlagen, des Zugangs zur Pfarrkirche und das Mesnerhaus, die Instandhaltung der Pfarrkirche mit immer wiederkehrenden kleinen Reparaturen und vor allem die Neuanschaffung der Heiß-Orgel in der Pfarrkirche im Jahre 2011. Daher wurde er von der Pfarrei beim Ehrenamtsabend und der Verabschiedung der Kirchenverwaltungen bereits geehrt und mit einem Bild der Pfarrkirche Wengen bedacht. Aber auch die Diözese Augsburg hat das Wirken von Franz Stöckl gewürdigt und ihm dafür das Goldene Ulrichskreuz und eine Urkunde zukommen lassen. Am 1. Fastensonntag hat Pfr. Werner Dippel den ehem. Kirchenpfleger Stöckl im Gottesdienst verabschiedet und ihm, zusammen mit der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Renate Flath und dem neuen Kirchenpfleger Horst Dachs, die Ehrungen überreicht.

