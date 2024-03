Wengen

07:00 Uhr

Investor plant Windräder zwischen Wengen und Gempfing

Plus Ein Investor aus Stuttgart plant zwischen Wengen und Gempfing Windräder aufzustellen. Das Projekt steht ganz am Anfang. Und es gibt schon jetzt eine große Hürde.

Von Barbara Wild

Das Unternehmen Verum Wind aus Stuttgart plant nach eigenen Angaben am Hummelberg in Wengen, einem Ortsteil in der Gemeinde Burgheim, Windräder zu bauen. Am Donnerstagabend hat dazu bereits ein Treffen vor Ort mit Bürgern und Anliegern stattgefunden. Carlo Schölkopf, Projektleiter bei Verum Wind, erklärt gegenüber dieser Redaktion den Stand des Projektes.

Schölkopf berichtet, dass Bürger aus Wengen auf Verum Wind zugegangen seien. Sie hätten Flächen für den Bau von Windkraftanlagen angeboten. Derzeit sei man dabei, eine Standortanalyse durchzuführen und auszuloten, wie man vor Ort zu der Überlegung stehe, einige Windräder aufzustellen. Verum Wind bezeichnet sich auf der eigenen Internetseite als Brückenbauer für die Realisierung von Windkraftanlagen. Gegründet wurde das Unternehmen 2012 von Thomas Schölkopf.

