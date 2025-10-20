Wohnungsbau: Das Ende des Booms in Ingolstadt

In Bayern will kaum noch jemand bauen. Wie aus Daten des Landesamts für Statistik hervorgeht, werden immer weniger Bauvorhaben genehmigt. Ein Blick in die Ingolstädter Statistik bestätigt diesen Trend. Die Statistiker der Stadt Ingolstadt haben sich dazu den Wohnungsbau der vergangenen zehn Jahre genauer angeschaut und gerade für das vergangene Jahr einen ziemlichen Einbruch bemerkt. So wurden 560 Wohnungen genehmigt, was einen Rückgang um 23,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Gleichzeitig wurden 763 Wohnungen fertiggestellt und damit 7,6 Prozent mehr als noch 2023 - gegen den bayernweiten Trend.

Die Zahl der Baugenehmigungen ist in Ingolstadt deutlich zurückgegangen

Ein langfristiger Vergleich zeigt, dass die Zahl der Baugenehmigungen seit 2022 deutlich zurückgegangen ist. Zwischen 2015 und 2021 wurden im Durchschnitt rund 1200 Wohnungen pro Jahr genehmigt. Im Rekordjahr 2016 waren es mehr als 2000 Wohnungen, davon etwa ein Viertel Studentenappartements. Dann kam ein deutlicher Einbruch: In den Jahren 2022 bis 2024 wurden durchschnittlich nur noch rund 700 Wohnungen in Ingolstadt genehmigt.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurde der Bau von 389 Wohnungen genehmigt. Die Stadt Ingolstadt warnt allerdings davor, das möglicherweise als Trendwende zu sehen: „Da das Genehmigungsgeschehen im Jahresverlauf erfahrungsgemäß erheblichen Schwankungen unterliegt, ist eine abschließende Bewertung für das Gesamtjahr derzeit noch nicht möglich.“

Ein seltenes Bild: An der Stinnesstraße baut die Bayernheim 433 geförderte Wohnungen. Foto: Luzia Grasser (Archivbild)

Parallel zur Zahl der Baugenehmigungen entwickelt sich - mit Verzug - auch die Zahl der fertiggestellten Wohnungen. Denn auch die ist rückläufig. Während zwischen 2015 und 2020 durchschnittlich rund 1200 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt wurden, lag der Durchschnitt der letzten vier Jahre bei etwa 800 Wohnungen jährlich.

Die rückläufige Entwicklung im Wohnungsbau ist vor allem auf gestiegene Baukosten und höhere Finanzierungskosten zurückzuführen, heißt es seitens der Stadt. Denn seit 2015 haben sich die Baupreise insgesamt um etwa 50 Prozent erhöht, wobei rund 30 Prozent des Anstiegs auf die vergangenen vier Jahre entfallen.

Zusätzlich führten unerwartete Preissprünge bei Baumaterialien – wie beispielsweise beim Rohstoff Holz im Jahr 2021 – zu Verzögerungen bei Bauprojekten und erschwerten den Abschluss laufender Maßnahmen.

In den vergangenen zehn Jahren sind in Ingolstadt mehr als 10.000 Wohnungen entstanden

In den vergangenen zehn Jahren entstanden in Ingolstadt insgesamt 10.472 neue Wohnungen. Damit wuchs die Zahl der Wohnungen von 62.644 Wohnungen (Stand 31.12.2014) auf 72.969 (Stand 31.12.2024). Insgesamt hat sich der Wohnungsbestand in Ingolstadt innerhalb der letzten zehn Jahre um 16,5 Prozent erhöht. Damit ist etwa jede siebte Wohnung jünger als zehn Jahre, so die Stadt.

Besonders in den Stadtbezirken Nordost und Südost wurde viel gebaut. Hier wurden jeweils mehr als 2000 Wohnungen fertiggestellt. Im Südosten wurde damit rund jede vierte Wohnung neu errichtet, im Nordosten beträgt der Anteil der Neubauten 22 Prozent am aktuellen Bestand. Auch in den Stadtbezirken Süd, Friedrichshofen-Hollerstauden und West kam es zu einem deutlichen Anstieg. Dort stieg der Wohnungsbestand seit 2014 um rund 20 Prozent. In den Bezirken Münchener Straße und Nordwest fiel der Zuwachs hingegen geringer aus, mit neun beziehungsweise acht Prozent bleibt er im einstelligen Bereich.

Vor allem Ein- und Zweizimmerwohnungen werden in Ingolstadt nachgefragt

Stadtweit betrachtet entstanden in den Jahren 2015 bis 2024 rund 78 Prozent der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, also in Gebäuden mit mehr als drei Wohneinheiten. Etwa 20 Prozent der Wohnungen wurden in Ein- und Zweifamilienhäusern errichtet, weitere zwei Prozent entfielen auf sogenannte Nichtwohngebäude. Als Nichtwohngebäude gelten Bauwerke, bei denen die Wohnfläche weniger als die Hälfte der gesamten Nutz- und Wohnfläche beträgt.

Auch die Entwicklung der Raumstruktur in den vergangenen zehn Jahren liefert aufschlussreiche Erkenntnisse. Insgesamt entstanden in Ingolstadt in den vergangenen zehn Jahren überwiegend Ein- und Zweizimmerwohnungen. Sie machten 46 Prozent aller Neubauten aus. Der vermehrte Bau kleinerer Wohnungen zeigt sich inzwischen auch im Wohnungsbestand. Während der Anteil der Ein- und Zweizimmerwohnungen im Jahr 2014 noch bei 19,4 Prozent lag, stieg er bis 2024 auf 23,1 Prozent an. Entsprechend gingen die Anteile der größeren Wohnungen mit drei und mehr Räumen leicht zurück. Kleinere Wohnungen werden insbesondere für Studierende und Auszubildende benötigt und tragen zur Deckung des Bedarfs in diesem Segment bei. (AZ)