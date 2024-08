Ehekirchen Großbrand in Werkstatt in Ehekirchen: Ursache für das Feuer ist geklärt

Die Kripo Ingolstadt hat ermittelt, wie es zum verheerenden Feuer in der Autowerkstatt in Ehekirchen kommen konnte. Der Schaden wird auf 300.000 Euro beziffert. So verlief der Einsatz.