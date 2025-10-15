Icon Menü
WestPark Ü30 Party 2025 in Ingolstadt mit Arnold Palmer und Tommy Serano

Ingolstadt

Ü30-Party im WestPark Ingolstadt: DJs Arnold Palmer und Tommy Serano legen auf

Am 18. Oktober steigt im WestPark die vierte Ü30-Party. DJs Arnold Palmer und Tommy Serano sorgen für Stimmung – Einlass bereits ab 25 Jahren.
    Am 18. Oktober steigt im WestPark Ingolstadt die vierte Ü30-Party – gefeiert wird bis 4 Uhr früh. Foto: WestPark Events

    Am Samstag, 18. Oktober, steigt im WestPark Ingolstadt die vierte Ausgabe der großen Ü30-Party. Ab 21 Uhr verwandelt sich die Plaza in eine Tanzfläche, auf der DJ Arnold Palmer und Tommy Serano für Stimmung sorgen. Gespielt werden Clubsounds, Charts und Klassiker.

    WestPark Ingolstadt: Ü30 Party startet um 21 Uhr – Karten online oder an der Abendkasse

    Nach Angaben einer Mitteilung der Pressestelle von EDEKA Südbayern gibt es Tickets im Vorverkauf an der WestPark-Information und online – Restkarten dann auch an der Abendkasse. Der Einlass ist ab 25 Jahren möglich, gefeiert wird bis 4 Uhr früh. (AZ)

