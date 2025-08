Endlich: Der Sommer im Raum Neuburg kehrt zurück

Sommer? Da war mal was. Gefühlt vor langer Zeit. Nach Wochen voller Regen-Tristesse und einem Wetter, das sich so gar nicht nach Juli und August anfühlt, soll nun die Sonne zurückkehren – auch im Raum Neuburg.

Wetter im Raum Neuburg: Es wird endlich wieder schöner

Eine Meldung, die derzeit in den Medien kursiert, muss Lothar Schleicher jedoch verbessern. Überall liest man, dass ab diesem Mittwoch wieder Sommer einkehrt. „Das stimmt nur zum Teil“, betont der Neuburger, der als Wetterberater für die Bundeswehr in Manching arbeitet. Ab Mittwoch kommt laut Vorhersage zwar die Sonne wieder durch, doch nach dem Durchzug einer Kaltfront Dienstagabend wird es auch am Mittwoch zunächst relativ frisch bleiben. Morgens könnte es bis auf zehn Grad Celsius hinuntergehen, so Schleicher.

Doch das soll sich ändern, und zur Sonne sollen sich von Tag zu Tag höhere Temperaturen gesellen, während sich die Bewölkung auflöst. Somit kann auch Schleicher verkünden: „Der Sommer kehrt zurück.“ Eine Nachricht, auf die viele gewartet haben.

Sommer und Sonne kehren zum Wochenende zurück

Zum Wochenende hin sollen die Temperaturen gehörig ansteigen, prognostiziert Schleicher. Der Meteorologe rechnet damit, dass die Marke von 30 Grad Celsius geknackt wird – wenn nicht bereits am Freitag, dann am Samstag, vielleicht auch am Sonntag, dazu viel Sonnenschein, so seine jetzige Vorhersage.

Doch jetzt kommt das Aber: Das Comeback des ungetrübten Hochsommers ist offenbar nur von kurzer Dauer. Ab Sonntag wächst die Gefahr für erste Gewitter, warnt Schleicher. Auch in der kommenden Woche soll es nach jetzigem Stand wieder unbeständiger weitergehen. „Es wird aber bei weitem nicht mehr so kalt wie jetzt.“ Die Temperaturen sollen sich bei angenehmen 25 Grad Celsius einpendeln, so der Meteorologe aus Heinrichsheim.

Fans von hochsommerlichen Temperaturen sollten die kommenden Tage also in vollen Zügen genießen. Die Betreiber von Biergärten, Eisdielen, Freibädern und Co. freuen sich nach dem Regen der vergangenen Wochen sicherlich wieder auf reichlich Kundschaft.