Gas und Bremse verwechselt: Autofahrerin kracht in Metzgerei

Eine 72-Jährige hat in Wettstetten Bremse und Gas verwechselt. Die Frau prallte daraufhin in das Schaufenster einer Metzgerei.

Am Montagvormittag gegen 9 Uhr Uhr wollte eine 72-Jährige aus Wettstetten vorwärts in eine Parklücke bei einer Metzgerei einparken. Dabei verwechselte die Rentnerin laut Polizei das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr frontal in das Schaufenster der Metzgerei.

Die Frau fuhr in der Metzgerei in Wettstetten Tische und Stühle um

Sie prallte nach rechts ab und fuhr Stühle und Tische um, bis sie letztendlich gegen einen Stützpfeiler aus Beton prallte. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf rund 15.000 Euro, am Auto auf 5000 Euro und am Inventar auf rund 500 Euro. (AZ)