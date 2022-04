Nach Unfall in Wettstetten schleudern zwei Autos in einen Gartenzaun

Bei einem Unfall in Wettstetten prallen zwei Autos erst gegeneinander, dann in einen Gartenzaun. Zwei Frauen wurden verletzt.

Zwei leicht verletzte Personen und 16.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag in Wettstetten. Gegen 10.20 Uhr befuhr laut Polizei eine 62-jährige Autofahrerin aus Ingolstadt die Rosenstraße in Richtung Vorwerkstraße. An der Kreuzung mit der Christian-Faber-Straße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos.

Unfall in Wettstetten: Autos prallen in Gartenzaun

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge in einen Gartenzaun geschleudert. Die beiden Insassen des vorfahrtsberechtigen Pkw zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 59-jährige Fahrzeugführerin und ihre 82-jährige Beifahrerin wurden durch den Rettungsdienst in eine Ambulanz gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Wettstetten und Echenzell waren zur Verkehrssicherung im Einsatz. (nr)