Scheibe eingeschlagen, Reifen geklaut

Ein Unbekannter hat bei einem Auto die Scheiben eingeschlagen und daraus Reifen geklaut. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter an einem in der Straße „Im Speck“ in Wettstetten geparkten Toyota zunächst eine Scheibe eingeschlagen und anschließend ein Reifensatz in Wert von rund 800 Euro gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Gestohlene Reifen in Wettstetten: Wer kann Hinweise geben?

Der entstandene Schaden am Auto liegt bei etwa 100 Euro. Die Polizeiinspektion Ingolstadt ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)