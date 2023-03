Schockanrufer erbeuten schon wieder hohen Geldbetrag

Erneut haben Betrüger mit der Masche "Schockanruf" Beute gemacht. Diesmal war das Opfer eine Seniorin aus Wettstetten. Wie der Abholer des Gelds ausgesehen haben soll.

Eine Seniorin aus dem Landkreis Eichstätt wurde am Dienstag Opfer der Betrugsmasche "Schockanruf". Es kam zur Übergabe eines fünfstelligen Bargeldbetrages. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt ermittelt.

Eine Frau aus Wettstetten erhielt am Nachmittag einen Anruf von Betrügern: Die Anruferin gab sich als Tochter der Seniorin aus und gab vor, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nur durch Zahlung einer hohen Geldsumme könne nun eine Haftstrafe vermieden werden. In gutem Glauben, ihrer Tochter damit zu helfen, übergab die Geschädigte in der Folge Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages an ihrer Haustür. Wie die Polizei berichtet, konnte der Abholer unerkannt flüchten.

Schockanruf in Wettstetten: Polizei sucht Zeugen

Die Übergabe fand im Zeitraum zwischen 16.20 Uhr und 16.30 Uhr in der Ägidiusstraße in Wettstetten statt. Zeugen haben den Abholer wie folgt beschrieben: ungefähr 30 Jahre alt, kräftig, circa 1,80 Meter groß, dunkle Haut und Vollbart. Außerdem soll er eine Baseballmütze getragen haben.

Menschen, die Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)