Versuchter Totschlag in Wettstetten: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Während eines Streits schlug ein 36-Jähriger einem Mann mit einem Hammer auf den Hinterkopf. Die Polizei ermittelte und hat nun den mutmaßlichen Täter verhaftet.

Ein 30-jähriger Mann aus Rumänien geriet am Freitag in Wettstetten mit einer fünfköpfigen, ebenfalls rumänischen Personengruppe auf dem Gelände eines leer stehenden Firmengrundstücks in Streit. Der 30-Jährige wollte eigenen Angaben zufolge ein Auto an einen 26-jährigen Interessenten verkaufen. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff ein 36-Jähriger aus der Gruppe zu einem Hammer und schlug damit auf den Hinterkopf seines Gegenübers. Dabei erlitt dieser eine blutende Platzwunde am Kopf, berichtet die Polizei. Eine zweite Person aus dieser Gruppe hatte dem Geschädigten vorher schon mit der Faust auf die Nase geschlagen. Alle fünf Personen flüchteten schließlich mit ihrem Auto in unbekannte Richtung.

Ingolstadt: Verfahren wegen versuchten Totschlags mit Hammer

Im Rahmen der Folgeermittlungen konnten der 36-jährige Haupttäter sowie weitere an der Tat Beteiligte in Weißenburg festgenommen werden. Beteiligt an den polizeilichen Maßnahmen waren mehrere Polizeieinheiten aus Mittelfranken und Oberbayern Nord. Der Tatverdächtige wurde am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ingolstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Ihn erwartet ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. (AZ)