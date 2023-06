VW-Käfer-Liebhaber treffen sich

Nur Print!

Bereits zum 19. Mal lädt Franz Blank, selbst Besitzer eines 66er VW Käfer, alle Freunde der VW Käfer zum Treffen in den Waldgasthof Högnerhäusl bei Wettstetten nahe Ingolstadt ein. Zwischen 60 und 80 Fahrzeuge waren es jeweils in den vergangenen Jahren, die aus einem Umkreis von rund 150 Kilometern zu den Treffen gekommen seien, so der Veranstalter. Beginn ist am Sonntag, 18. Juni, um 10 Uhr, das Ende ist gegen 14 Uhr geplant. Im Anschluss an die Veranstaltung ist eine kleine Ausfahrt aller Fahrzeuge mit Endpunkt Audi Museum Mobile geplant. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro. Eine große Verlosung mit attraktiven Preisen ist vorbereitet, der Erlös geht auch dieses Jahr wieder an eine gemeinnützige Einrichtung. Eine kurze Anmeldung, um planen zu können, per E- Mail (f.blank@yahoo.de) oder per Whats-App wird erbeten. Für die ersten 50 Anmelder liegt ein Erinnerungsgeschenk bereit. (AZ)