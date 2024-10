Caritas-Werkstätten: Schreinern für ein besseres Leben

Seit 60 Jahren gibt es an der Ingolstädter Hugo-Wolf-Straße ein ganz besonderes Heim, denn dort kümmert sich die Caritas um Menschen, die schwere soziale Probleme haben. Als es am 4. Mai 1964 eröffnet worden ist, hieß das Gebäude noch „Wohnheim für alleinstehende heimatlose Ausländer“. Der Hintergrund: Im Zweiten Weltkrieg waren vom Deutschen Reich Personen aus den eroberten osteuropäischen Gebieten angeworben oder auch verschleppt worden. Sie mussten in der Rüstungsindustrie, in Bergwerken oder der Landwirtschaft arbeiten. Nach dem Krieg konnten sie nicht zurück, weil sie in ihren Herkunftsländern als Verräter eingestuft wurden.

Mehrere kamen nicht mehr mit ihrem Leben zurecht – meist wegen psychischer Erkrankungen oder wegen Alkoholproblemen. Diese heimatlosen Ausländer lebten vorerst in Lagern. In Ingolstadt kümmerte sich Caritas-Betreuer Walter Lukas um sie. Schließlich wurden mit Unterstützung der Vereinten Nationen Heime errichtet. Zu diesen gehörte das Wohnheim für alleinstehende heimatlose Ausländer. Bereits 1965 nahm die Einrichtung aber auch nichtsesshafte und strafentlassene Menschen auf, denn die heimatlosen Ausländer zogen weg oder starben. Folglich wurde der Name der Einrichtung 1968 in Eingliederungsheim geändert.

Seit 50 Jahren gibt es Caritas-Werkstätten in Ingolstadt

1974 wurde mit der Schreinerei die erste Werkstatt errichtet, ein Jahr später folgten die Malerei und Schlosserei, 1980 kam die Kfz-Werkstatt hinzu. 1985 begannen erste Qualifizierungs- und Beschäftigungsinitiativen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt. Laut Anton Frank, der die Einrichtung ab 1971 über 33 Jahre lang leitete, trug die Arbeit in den Werkstätten dazu bei, „dass sich unser anfangs schlechter Ruf verbesserte. Da sahen die Nachbarn: Aha, die Leute tun was“, erinnert sich der frühere Leiter.

In den Caritas-Wohnheimen und Werkstätten werden Menschen mit vielfältigen Problemen gefördert. Robert Leicht (links) kann so nach schweren Schicksalsschlägen wieder neuen Lebensmut schöpfen. Foto: Caritas/Peter Esser

Seit Mitte der 70er Jahre wird Menschen mit unterschiedlichen gravierenden sozialen Problemen neben der stationären auch eine teilstationäre Hilfe zur Selbsthilfe tagsüber in Beschäftigungsbetrieben angeboten. Mit der weiterentwickelten sozialen Zielrichtung änderte sich 1988 noch einmal der Einrichtungsname: in die heutigen „Caritas-Wohnheime und Werkstätten“. Michael Rinnagl, Leiter seit dem Jahr 2005, erläutert den Wandel: „Der Klient ist nicht mehr der klassische Obdachlose, doch er hat grundsätzlich dieselben Problemlagen wie früher: Er ist vorübergehend oder längerfristig nicht in der Lage, ein eigenständiges Leben zu führen und aufgrund von Wohnungslosigkeit, Strafentlassung, Suchterkrankung, psychischer Erkrankung oder Langzeitarbeitslosigkeit auf unsere Hilfe angewiesen.“ Für das Hilfeangebot bedeute dies, dass der Fokus heute nicht mehr nur wie früher auf sozialpädagogischer Betreuung und Wohnen liege. Vielmehr ermöglichen auch tagesstrukturierende Beschäftigungs- und Arbeitstherapieangebote den Betroffenen sinnstiftende Arbeit, „damit die Menschen Wertschätzung, Zugehörigkeit, Sicherheit und Selbstbestimmung erfahren“.

Der Gebrauchtwarenmarkt der Caritas befindet sich in Gaimersheim

Dazu erhielten diese mit der Zeit in immer mehr Feldern Qualifizierungs- und Beschäftigungsgelegenheiten: 1990 wurde der Arbeitsbereich „Umwelt, Garten, Forst“ gegründet, 1993 der Gebrauchtwarenmarkt mit Reyclinghof in der Bruhnstraße eröffnet – der im Jahr 2000 ins Gewerbegebiet Gaimersheim verlegt wurde.

1995 übernahm die Einrichtung den Dienst „Essen auf Rädern“. Zuvor hatte diesen seit 1974 – also vor 50 Jahren – die Caritas-Sozialstation Ingolstadt-Nord betrieben. Heute fahren Mitarbeiterinnen Gerichte aus, die in der Caritas-Großküche im Haus St. Alfons in der Telemannstraße gekocht werden. In diesem Haus selbst wurde kurz zuvor, im Jahr 1993, das ehemalige Redemptoristen-Kloster in ein weiteres Wohnheim umgebaut. Seit dem 2001 ist „Prodie“, eine Tochter der Caritas-Wohnheime und Werkstätten für „Produkte und Dienstleistungen“, als Beschäftigungsgesellschaft für langzeitarbeitslose Menschen tätig: vor allem durch Dienste bei Wohnungsauflösungen. 2005 erhielten erstmals zwölf Jugendliche öffentlich geförderte Ausbildungsplätze in den Beschäftigungsbetrieben, ferner sechs Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und Suchterkrankungen vom Bezirk Oberbayern finanzierte Zuverdienstarbeitsplätze. In den Jahren 2006 bis 2008 wurden eine Recyclingwerkstatt, ein Kleider- sowie Büchermarkt und eine Fahrrad- und Kreativwerkstatt ins Leben gerufen.

Im Jahr 2018 startete das „upcycling“-Projekt „Einzigware“. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind vor allem Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen, zum Beispiel psychisch kranke und langzeitarbeitslose Personen. „Es kommt nicht auf Leistung an, sondern darauf, dass es den Menschen Spaß macht und, dass wir etwas wiederverwerten“, so Marco Kurth, Leiter der Caritas-Schreinerei.