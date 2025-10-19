Was die Aktivrente für die regionale Wirtschaft bedeutet – und warum Audi andere Pläne hat

Die Lücke ist groß: Bis 2028 werden im Arbeitsagenturbezirk Ingolstadt voraussichtlich rund 11.000 Stellen unbesetzt bleiben – etwa 20 Prozent mehr als heute. Schon jetzt zeigt sich, wie stark die geburtenstarken Jahrgänge – die sogenannten Babyboomer – am Arbeitsmarkt fehlen. Mitten in diese Debatte hat das Bundeskabinett kürzlich die sogenannte Aktivrente beschlossen. Unter anderem soll die neue Regelung ältere Arbeitskräfte dazu bewegen, länger im Beruf zu bleiben. Doch was bedeutet das für die Region?

Aktivrente für 2026 beschlossen: Politik setzt auf Anreize für längeres Arbeiten

Die Aktivrente ist Teil der Rentenreform, die am 15. Oktober 2025 vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht wurde. Sie sieht vor, dass Menschen, die die Regelaltersgrenze (je nach Geburtsjahr zwischen 65 und 67 Jahren) erreicht haben und sozialversicherungspflichtig weiterarbeiten, bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen dürfen. Der Start der neuen Regelung ist für den 1. Januar 2026 geplant – zunächst für zwei Jahre, danach soll die Aktivrente evaluiert werden. Laut Bundesarbeitsministerium soll damit ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, den Ruhestand etwas hinauszuschieben oder nach Renteneintritt noch einmal tätig zu werden. Nach Angaben der Bundesregierung wird die Aktivrente ab 2026 auch gesondert überprüft, um ihre Wirkung auf den Arbeitsmarkt zu bewerten.

Für die regionale Wirtschaft ist klar: Ohne ältere Beschäftigte wird es eng. Der Vorsitzende des Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) Neuburg-Schrobenhausen, Christian Krömer, verweist auf den demografischen Wandel und die drohende Fachkräftelücke. Sein Ausschuss rechnet damit, dass die Zahl offener Stellen in der Region bis zum Jahr 2028 weiter steigen wird. Zwar müssen nur wenige im Ruhestand zwingend arbeiten, weil „wir in einer wohlhabenden Region leben“. Viele Ältere, so Krömer, „wollen aber freiwillig“ weiterbeschäftigt sein. Sei es, weil sie ihre Arbeit als sinnstiftend empfinden, oder Lust haben, in kleinerem Umfang mitzuwirken. Besonders geeignet seien laut Krömer Tätigkeiten „ohne größere körperliche Belastung“. Die Aktivrente könne künftig für die Betriebe ein zusätzliches Argument sein, erfahrene Kräfte länger zu halten und einzubinden.

Regionale Wirtschaft und Arbeitsagentur Ingolstadt sehen Chancen für ältere Beschäftigte

Die Agentur für Arbeit in Ingolstadt stellt fest: Schon jetzt ist knapp ein Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 55 und 65 Jahre alt – ein neuer Höchststand. Wenn die Babyboomer, die in etwa zwischen Mitte der 50er und Mitte der 60er Jahre geboren sind, nach und nach ausscheiden, sinkt die Zahl der Erwerbspersonen weiter. Arbeitsmigration allein wird die Lücke nach Einschätzung der Arebeitsagentur Ingolstadt nicht füllen. Neben Digitalisierung und künstlicher Intelligenz gilt daher die längere Beschäftigung Älterer als eine zentrale Stellschraube für die Wirtschaft. Ob das gelingt, hängt allerdings stark von der individuellen Situation der älteren potenziellen Arbeitskräfte ab – von der körperlichen Fitness bis zu den finanziellen Rahmenbedingungen. Klar ist allerdings: „Je größer der Mangel an Arbeitskraft, desto besser ist die Verhandlungsposition älterer Arbeitnehmer“, teilt die Arbeitsagentur mit.

Der größte Arbeitgeber der Region verfolgt derzeit jedoch einen anderen Kurs. Audi verweist auf ein breites Gesundheits- und Ergonomieprogramm sowie auf individuelle Weiterbildung in allen Lebensphasen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen im Rahmen der Zukunftsvereinbarung auf einen sozialverträglichen Stellenabbau: Bis 2029 sollen 7500 Stellen abgebaut werden – vor allem durch Altersteilzeit und Vorruhestandsregelungen. Aus dem Konzern heißt es deshalb sinngemäß: eher früher in Rente statt länger im Betrieb. Die Aktivrente spiele dort derzeit keine Rolle. Audi konzentriere sich stärker auf die Ausbildung junger Fachkräfte, wie der Konzern auf Nachfrage mitteilt.

Aktivrente 2026 als Lösung für Fachkräftemangel? Aber Audi baut Stellen ab

Die Politik setzt Anreize, die regionale Wirtschaft sieht Potenzial und die Bundesagentur für Arbeit verweist auf die wachsende Bedeutung älterer Arbeitnehmer. Doch am Beispiel großer Industrieunternehmen wie Audi zeigt sich, dass die Realität nicht überall zum politischen Anspruch passt. Ob die Aktivrente die Arbeitskraftlücke oder auch den Fachkräftemangel in der Region wirklich abfedern kann, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen, wenn die Babyboomer endgültig in Rente gehen.