Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Wie die Luftwaffe in Neuburg Spionage-Drohnen abwehrt

Neuburg

Spionage-Drohnen: Was tut die Luftwaffe in Neuburg für die Abwehr?

Immer wieder werden mutmaßliche Spionage-Drohnen über militärischem Gelände, darunter auch dem Flugplatz in Neuburg, gesichtet. Mit welchen Mitteln die Bundeswehr dagegen vorgeht.
Von Katrin Kretzmann
    • |
    • |
    • |
    Die Abwehr von vermeintlichen Spionage-Drohnen über militärischem Gelände
    Die Abwehr von vermeintlichen Spionage-Drohnen über militärischem Gelände Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild, dpa

    Eine Drohne am Himmel ist in der heutigen Zeit nichts Ungewöhnliches mehr - fliegt sie allerdings über kritischer Infrastruktur oder militärischem Gelände, liegt Spionage nahe. Genau das ist im Januar auch über den Flugplätzen in Manching sowie dem des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg passiert. Wer die Drohnen gesteuert hat, ist bislang unklar. Das Landeskriminalamt leitete damals Ermittlungen ein und schloss nicht aus, dass diese Drohnen aus Russland losgeschickt worden waren, um wichtige militärische Anlagen in der Region auszuspähen. Doch was tut die Bundeswehr gegen derartige Spionage-Angriffe?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden