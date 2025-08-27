Spionage-Drohnen: Was tut die Luftwaffe in Neuburg für die Abwehr?

Eine Drohne am Himmel ist in der heutigen Zeit nichts Ungewöhnliches mehr - fliegt sie allerdings über kritischer Infrastruktur oder militärischem Gelände, liegt Spionage nahe. Genau das ist im Januar auch über den Flugplätzen in Manching sowie dem des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg passiert. Wer die Drohnen gesteuert hat, ist bislang unklar. Das Landeskriminalamt leitete damals Ermittlungen ein und schloss nicht aus, dass diese Drohnen aus Russland losgeschickt worden waren, um wichtige militärische Anlagen in der Region auszuspähen. Doch was tut die Bundeswehr gegen derartige Spionage-Angriffe?

