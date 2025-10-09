Warum der neue Imagefilm der Stadt Neuburg für Lacher sorgen wird

Mit einem frechen Imagefilm wirbt die Stadt Neuburg für sich als Arbeitgeber. Rechtzeitig zur großen Ausbildungsmesse „A-Zu-Bi!“ präsentiert sie einen Kurzfilm, der die Vorzüge der Stadtverwaltung als Arbeitgeber aufzeigt. Der 90-Sekunden-Clip entstand über die Sommermonate und zeigt in ansprechenden Bildern, wie vielfältig die städtischen Tätigkeitsfelder sind. Die Stadt Neuburg stellt ganzjährig in unterschiedlichen Berufsfeldern ein, bildet jedes Jahr aus und bietet obendrein duale Studienplätze. Der neue „Neuburg-Gestalter-Film“ ist ab sofort auf der städtischen Homepage www.neuburg-donau.de, in den sozialen Medien sowie demnächst im Kino zu sehen.

„Es war uns sehr wichtig, die Vielfalt unserer Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten darzustellen, denn viele wissen gar nicht, was es bei der Stadtverwaltung für Möglichkeiten gibt“, betont Personalleiterin Carina Jankowski und ergänzt: „Wir suchen Teamplayer, die einen vielseitigen und familiengerechten Arbeitsplatz bevorzugen. Gerade in wirtschaftlich nicht ganz so leichten Zeiten bieten wir auch Sicherheit.“

Die von der Pressestelle entwickelte Story, die mit so manchem gängigen Klischee spielt, macht gleich zu Beginn des neuen Neuburg-Films deutlich, dass die Arbeit bei der Stadtverwaltung Neuburg längst nichts mehr vom verstaubten Image vergangener Tage hat. Schnell wird klar, dass sich hier jeder individuell einbringen kann und anstatt Verwaltern in erster Linie Gestalter tätig sind.

Stadt Neuburg nimmt in neuem Image-Film das Beamtendasein auf den Arm

„Mit unserem neuen Job-Video weichen wir ganz bewusst vom klassischen Image-Film ab“, erzählt Ausbildungsleiterin Alena Reinelt und fügt hinzu: „Wir spielen mit Gegensätzen und scheuen nicht davor zurück, uns selbst ein bisserl auf den Arm zu nehmen. ‚Aber das ist auch gut so, denn natürlich darf der Spaß im Job nicht zu kurz kommen.“

Auf professionelle Schauspieler oder Models wurde bei der Produktion, die vom Medienunternehmen BS-Film begleitet wurde, übrigens ganz bewusst verzichtet. So sind alle Berufe-Darsteller auch tatsächlich die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung.

Der neue „Neuburg-Gestalter-Film“ findet sich ab sofort online unter www.neuburg-donau.de, auf Youtube und den Stadt-Neuburg-Kanälen auf Facebook und Instagram.