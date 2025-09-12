Nach Vorfall in Neuburg: Wie oft bei der Führerscheinprüfung geschummelt wird – und welche Strafen drohen

Wer in Deutschland seinen Führerschein machen will, muss zuerst die theoretische Prüfung bestehen. Allein in Neuburg wollten sich bereits dieses Jahr gleich zwei junge Männer das Lernen für die Theorieprüfung sparen – und griffen zu unlauteren Mitteln. Jüngster Fall: Am vergangenen Mittwoch flog ein 21-jähriger Ingolstädter am TÜV-Standort Neuburg auf, der mit elektronischen Hilfsmitteln tricksen wollte – entdeckt durch die Beobachtungen des Prüfers.

Von Spickzetteln zu Hightech: So versuchen Prüflinge, in der Theorieprüfung zu schummeln

Laut Polizei hatte „das Prüfgerät starke elektromagnetische Wellen“ angezeigt, die weit über den Normalwerten lagen. Der Prüfer schöpfte Verdacht und informierte die Polizei Neuburg. Die Beamten fanden schließlich mehrere Handys und weitere Technik bei dem Prüfling. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren, das in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt wird: Es geht um den Versuch, sich eine Urkunde zu erschleichen – in diesem Fall den Nachweis über eine bestandene Theorieprüfung.

Icon vergrößern Hier am TÜV Süd Standort Neuburg flogen bereits dieses Jahr schon zwei Schummelversuche bei der Theorieprüfung auf. Foto: Anna Schott Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hier am TÜV Süd Standort Neuburg flogen bereits dieses Jahr schon zwei Schummelversuche bei der Theorieprüfung auf. Foto: Anna Schott

Es ist nicht der erste Vorfall in Neuburg. Bereits im Frühjahr war ein 25-jähriger Pfaffenhofener aufgeflogen, der während der Theorieprüfung ebenfalls technische Hilfsmittel eingesetzt hatte. Auch er musste sich strafrechtlich verantworten. Die Häufung in Neuburg zeigt: Schummeln bei der Theorieprüfung ist längst kein Einzelfall mehr.

Theorieprüfung: 227 Täuschungsversuche in Bayern – zudem hohe Dunkelziffer

Beim TÜV Süd, der für die Prüfungen zuständig ist, kennt man das Problem bereits. „Früher waren es Spickzettel, heute geht es fast immer um Elektronik“, erklärt Vincenzo Lucà, Sprecher von TÜV Süd. Mitarbeiter würden gezielt geschult, Auffälligkeiten zu erkennen. Bei Details über die Sicherheitsmaßnahmen wolle sich der TÜV nicht öffentlich in die Karten gucken lassen, um Nachahmern keine Hinweise zum Betrügen zu liefern. Klar sei aber: „Wer beim Schummeln erwischt wird, fällt sofort durch, die Prüfung wird abgebrochen, die Polizei verständigt und der Fall an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde gemeldet“, so Lucà.

Aber wie viel wird nun wirklich bei der Führerschein-Theorie geschummelt? Eine Statistik des TÜV verdeutlicht die Dimensionen. Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Bayern rund 170.000 Theorieprüfungen abgelegt. 227 Täuschungsversuche flogen auf. Die Zahl ist im Verhältnis zwar gering, aber dennoch deutlich spürbar. „Man muss außerdem von einer Dunkelziffer ausgehen. Durch gezielte Beobachtung und Schulungen decken wir aber immer mehr auf“, betont Lucà.

TÜV und Polizei erklären: So fliegen Schummler in bei der Führerschein-Theorie auf

Auch die Polizei Neuburg sieht die Entwicklung mit Sorge. Heinz Rindelbacher, Chef der Neuburger Polizei, erklärt: „Der Prüfer muss einen konkreten Tatverdacht melden – dann werden wir hinzugezogen.“ Die Ermittlungen richten sich zunächst gegen den Prüfling selbst. Aber auch externe Helfer, die über Funk oder Handy Lösungen einspielen, seien Teil der Verfahren und machen sich strafbar. In der Praxis ließen sich diese Hintermänner aber oft nicht identifizieren – so auch bisher im Fall vom vergangenen Mittwoch.

Für die Prüflinge hat ein Schummelversuch weitreichende Folgen, gerade in Bezug auf die Führerscheinausbildung. Die Führerscheinstelle am zuständigen Landratsamt entscheidet über eine mögliche Sperrfrist, bevor ein neuer Versuch gestartet werden kann. „Zwischen sechs und neun Monaten sind möglich“, sagt Norbert Eibel, Pressesprecher am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen. Die Behörde bewerte jeden Fall einzeln als „Ermessenentscheidung“. Klar ist für die Führerscheinstelle Neuburg: Wer mit Kopfhörer im Ohr oder gar einem Stellvertreter in die Prüfung geht, bereite sich gezielt auf Betrug vor – der Vorsatz sei offensichtlich.

Schummeln in der theoretischen Prüfung: TÜV erinnert an Verantwortung im Straßenverkehr

Ein Täuschungsversuch bedeutet also mehr als nur einen verlorenen Prüfungstag. Neben dem Strafverfahren droht eine monatelange Sperre und somit Stillstand auf dem Weg zum Führerschein. Der TÜV erinnert zudem daran, dass die Praxisprüfung ohne solides Theoriewissen ohnehin nicht zu bestehen ist. Wer schon bei der Theorieprüfung schummelt, gefährdet später auch den Straßenverkehr, resümiert der TÜV.