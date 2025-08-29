Was ist eigentlich Red Farmer? So können Landwirte bei Waldbränden helfen

Schon immer ging in den Sommermonaten der besorgte Blick in Richtung Wälder und Felder. Ist es längere Zeit trocken und die Temperaturen klettern auf dem Thermometer immer weiter nach oben, steigt die Waldbrandgefahr. Das spüren auch die Verantwortlichen in der Region um Neuburg. Deswegen kam das Thema mehrmals bereits in politischen Gremien auf. Was kann man tun, um sich vorzubereiten? Ein möglicher Ansatzpunkt stellt die Landwirte in den Fokus, denn sie können bei Löscharbeiten ein zentraler Faktor sein.

Es war in einer Stadtratssitzung, kurz vor der Sommerpause. Die Hitze drückte auf Neuburg, Stück für Stück veränderte sich die Natur in der Region. Immer mehr Grasflächen verdorrten und überall tauchten die Warnung auf, dass die Waldbrandgefahr steigt. Während es bei der Prävention vor allem um die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit der Bürger geht, stellte sich im Gremium die Frage, wie man möglichst effektiv im Ernstfall handeln kann. Also dann, wenn der Brand schon entstanden ist. CSU-Stadtrat Peter Ziegler, selbst Landwirt, brachte damals ein Projekt ins Gespräch, das noch eher unbekannt ist, jedoch enormes Potenzial birgt. Es trägt den Namen „Red Farmer“.

Mit „Redfarmer“ können Landwirte bei Waldbränden die Feuerwehr unterstützen

Doch was verbirgt sich dahinter? Martin Wendl, Kreisobmann des Bauernverbans, fasst das Konzept zusammen: „Landwirte können sich bei der heimischen Feuerwehr melden und stellen dann für Brände ihren Traktor und die Wasser- sowie Güllefässer für die Löscharbeiten zur Verfügung.“ Die ursprüngliche Idee zu dem Projekt stammt aus dem Kreisfeuerwehrverband Main-Spessart. Denn Waldbrände und Brände in eher abgelegenen Naturstreifen bedeuten eine besondere Herausforderung für die Feuerwehren. Dort ist meist kein Zugang zu Löschwasser vor Ort. Zum Vergleich: Brennt es im Stadtgebiet, können Hydranten von der Feuerwehr angezapft werden.

Deswegen seien schlussendlich die Landwirte in den Fokus geraten, denn gerade sie sind eben eher am Stadtrat oder in der Natur bei den gefährdeten Wäldern und Feldern mit ihren Höfen ansässig. Die Idee: Im Brandfall sollen die Ressourcen der Bauern genutzt werden.

Bei der Zusammenarbeit steht, wie bereits erwähnt, die Bereitstellung von Löschwasser und Gülle im Fokus. Aber auch mit ihren Geräten können die Bauern beim Einsatz helfen. Mit Transport- und Zugfahrzeugen sowie landwirtschaftlichen Geräten können sie den Feuerwehren generell die Arbeit beim Einsatz erleichtern. Die Initiative „Red Farmer“ betont, dass die Landwirte im Einsatzfall unfallversichert sind, für die Helfer gebe es kein Risiko, wenn sie an „Red Farmer“ teilnehmen.

In Neuburg läuft die Kommunikation zwischen Feuerwehr und Landwirten noch inoffiziell

Laut Wendl laufen die Absprachen zwischen Landwerten und Feuerwehren im Raum Neuburg bereits gut. „Man kennt sich meist im Dorf eh, ist gemeinsam in Vereinen aktiv und trifft sich bei Dorffesten. Diese engen Strukturen werden dann genutzt und viele Landwirte bieten den Feuerwehren unkompliziert und auf kurzem Dienstweg ihre Unterstützung bei Bränden an.“ Dabei handle es sich selbstverständlich um ein freiwilliges Engagement, eine Verpflichtung zur Teilnahme gibt es nicht.

Wie Wendl bestätigt, fehle es aber aktuell noch an einer zentralen Vernetzung. Diese wäre über die Website „Red Farmer“ möglich. Dort können sich Landwirte registrieren, die im Brandfall unterstützen möchten. Die Anmeldung ist kostenlos. Auf der Homepage steht auch eine Anleitung für Landwirte bereit, wie der konkrete Ablauf im Brandfall aussehen würde.