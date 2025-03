Das Neuburger Luftwaffengeschwader trainiert wieder nachts

Im Rahmen der Pilotenausbildung führt das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg vermehrt Nachtflüge in Teilen Süddeutschlands durch. Hierbei werden laut Bundeswehr wichtige fliegerische Qualifikationen, wie etwa Abfangmanöver, die Luftbetankung und die Anwendung von Nachtsichtgeräten geübt. Die nächtlichen Flugbetriebszeiten am Flugplatz Neuburg-Zell, aber auch in den Übungslufträumen können dabei aufgrund von Wetterbedingungen, den speziell dafür freigegebenen Trainingslufträumen und der zeitlich begrenzten Verfügbarkeit von Tankflugzeugen variieren, heißt es.

Neuburger Geschwader: Nachtflüge von 10.-13. sowie von 17-20. März

Nachtflugbetrieb ist wieder in der elften Kalenderwoche, also von Montag, 10. März, bis Donnerstag, 13. März, sowie in der zwölften Kalenderwoche, von Montag, 17. März, bis Donnerstag, 20. März, vorgesehen. Bei Beschwerden rund um den Flugbetrieb wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. Die Bundeswehr bittet um Verständnis. (AZ)