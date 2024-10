Startschuss für die Rückkehr der Rebhühner ins Donaumoos

Ganz glücklich wirken die neun Rebhühner und -hähne in ihrer neuen Umgebung im Baierner Flecken noch nicht. Nähert man sich den kleinen Tieren in ihrer neuen Unterkunft im Jagdrevier von Franz Eller, verziehen sie sich ans andere Ende ihres kleinen Geheges, flattern aufgeregt durch die Luft oder suchen Unterschlupf zwischen den Johannisbeersträuchern. Lange dauert der Ausnahmezustand für die Vögel aber nicht, denn zum einen steht normalerweise kein Dutzend Menschen dicht gedrängt am Zaun und zum anderen sollen sie in einigen Wochen in die Freiheit entlassen werden.

In zwei oder drei Wochen werden die Rebhühner in die freie Wildbahn entlassen

Vorübergehend ist ihre Heimat aber die rund 50 Quadratmeter große Voliere zwischen Rohrenfels und Hollenbach, in der sich die Rebhühner an ihre neue Umgebung gewöhnen können. Übergeht man diesen Schritt und entlässt sie sofort in die freie Wildbahn, bilden sie keine Gruppe, verstreuen sich, weil sie sich nicht auskennen, und werden damit leichte Beute für Räuber. Die Auswilderung, die frühestens in zwei Wochen folgen soll, ist dann der Startschuss für die Neuansiedlung der Tiere im Donaumoos.

„Für mich erfüllt sich damit ein Jugendtraum. In meiner Laufbahn als Jäger ist die Population stetig zurückgegangen, bis sie fast erloschen war. Der Vorschlag des Donaumoos-Zweckverbands kam nun genau richtig“, sagte Eller am Dienstag. Die vergangenen Wochen habe er viel Arbeit in den Bau der Voliere gesteckt, in der künftig Rebhühner auch selbst brüten sollen. In der Betreuung der Tiere wolle er sich dabei ganz genau an die Vorgaben der erfahrenen Züchter halten.

Icon Vergrößern Die Rebhühner sind durch ihre grau-braune Farbe perfekt getarnt. Foto: Stefan Janda Icon Schließen Schließen Die Rebhühner sind durch ihre grau-braune Farbe perfekt getarnt. Foto: Stefan Janda

Die Rebhühner stammen aus einer natürlichen Zucht des Ziergeflügelvereins Allershausen bei Freising, dem jedoch Züchter aus allen Teilen des Landes angehören. Die Tiere für das Donaumoos stammen beispielsweise aus Meitingen, sind also gar nicht so fremd in der Region. In vier oder fünf Jahren sollen sich die Vögel hier dann heimisch fühlen und ihre Population im besten Fall selbst tragen können, sagt Hans Sedlmayer, Vorsitzender des Züchtervereins. „Vermutlich müssen noch ein paar Jahre lang Tiere aus der Zucht eingebracht werden, aber wenn es das Raubwild zulässt und die nötige Vegetation entsteht, bin ich zuversichtlich, dass es gelingt.“

Der Donaumoos-Zweckverband hat derweil die entsprechenden Kontakte hergestellt, da Franz Eller Pächter eines Teils der Flächen im Baierner Flecken ist. „Wir praktizieren das bereits mit den Birkhühnern am Haus im Moos, die Hans Wild betreut. Über ihn kam auch der Kontakt mit den Geflügelzüchtern zustande, die das Projekt mit den Jägern umsetzen“, erklärt Zweckverband-Geschäftsführer Michael Hafner. Er sei überzeugt davon, dass die Rebhühner eine Bereicherung für das Donaumoos darstellen und wünsche sich, dass sich die stark geschrumpfte Population erholt und man wieder mehr Tiere in der Landschaft zu Gesicht bekommt. „Es wäre schön, wenn durch dieses Projekt auch andere Jäger das Rebhuhn für sich entdecken“, so Hafner.

Jäger plädieren für mehr Blüh- und Grenzstreifen als natürliche Lebensräume

Franz Eller und den Donaumoos-Zweckverband verbindet in diesem Zusammenhang noch ein weiteres Ziel. „Das Rebhuhn braucht bestimmte Strukturen, die durch die moderne Landwirtschaft verloren gegangen sind oder schlechter geworden sind. Wir brauchen aber diese Strukturen in der Landschaft, die Blühstreifen und die Grenzlinien“, so Eller, der hauptberuflich als Arzt tätig ist. Der Donaumoos-Zweckverband versucht, mit seinen Landschaftspflegern ebendiese Strukturen zu schaffen, beispielsweise entlang der zahlreichen Gräben, in deren unmittelbarer Nähe ohnehin kein Land beackert werden darf. Dort sollen zukünftig die Rebhühner ein geeignetes Habitat finden.

Zwischen Berg im Gau und Langenmosen existieren noch einige wenige natürliche Rebhuhn-Ketten. So werden die Zusammenschlüsse der Vögel genannt, weil sie in der Regel nebeneinander in der Form einer Kette durch die Landschaft streifen. Um diese Population zu schützen, werden auch dort zehn Rebhühner mittels einer Voliere ausgewildert. Betreut werden diese von den beiden Jagdpächtern Frank Wittmann und Eduard Gogl sowie von Hans Wild und Alfred Wiedmann, die gemeinsam auch das Wisentgehege betreuen.