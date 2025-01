Wiedersehen mit Partnerstädten: Sète und Jesenik beim Donauschwimmen

Als „ganz spezielles Event“ sieht Hervé Merz das Neuburger Winterschwimmen. Obwohl sich der 2. Bürgermeister der südfranzösischen Partnerstadt Sète beim letzten Mal „fast die Finger abgefroren hat“, machte er heuer wieder mit. Und es lief alles reibungslos. Das galt auch für seine Begleiterin Caroline Nicolas und für sieben Sèter Feuerwehrmänner sowieso.

Icon Galerie 68 Bilder Gut 1850 Teilnehmer machen aus dem Neuburger Donauschwimmen 2025 eine Faschingsgaudi. Hier die Bilder von Europas größtem Winterschwimmen.

Partnerstädte Sète und Jesenik beim Neuburger Donauschwimmen

Weil die Spitze mit OB Bernhard Gmehling und MdB Reinhard Brandl zu schnell davoneilte, hängten sie den zweiten Teil der Promi-Gruppe ab. Tibor Macik, Jan und Natalie Pastucha – Feuerwehrchef und Polizeichefin in der Partnerstadt Jesenik – fanden trotzdem problemlos ins Ziel. Mit Stadträtin Doris Stöckl hatte Bürgermeister Hervé Merz eine zuverlässige Begleiterin. Abends stürzten sich die Gäste kostümiert in den Trubel des Wasserwachtballs. Philippe Etelbert, Chef des Freundschaftsvereins Asan, bedankte sich in deutscher Sprache für die Gastfreundschaft und lud zum Wiedersehen in Sète ein. (rew)