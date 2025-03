Die Vier Jahreszeiten mal anders: Cobario trifft in Neuburg auf Vivaldi

Vivaldi kennt man imposant. Am liebsten wird er - und werden auch seine Vier Jahreszeiten - im großen Orchester intoniert. Doch was passiert, wenn man den weltbekannten Klassiker umarbeitet? Wenn man das Orchester entfernt und die imposanten Jahreszeiten von lediglich drei Instrumenten lebendig werden lässt? Das dachten sich wohl auch die Musiker des Trios Cobario und arrangierten Vivaldis Meisterwerk kurzerhand neu. Das Ergebnis darf nun auch das Neuburger und Ingolstädter Publikum erleben. Und, soviel sei gleich vornweg verraten, auch ein Orchester hat man doch wieder hinzugefügt.

Allerdings wäre es nun falsch zu behaupten, Cobario wären einfach wieder zum Ursprung zurückgekehrt. Denn man hat sich nicht einfach wieder für das Originalwerk entschieden, sondern ein Orchester in die neu erarbeitete Version eingebunden. Sie werden sich also dem widmen, an was Geiger Herwig Schaffner getüftelt hat. Und wovon Noppo Heine, Veranstalter des Gitarrenfestivals, dank des freundschaftlichen Kontakts erfahren hat.

„Herwig hatte mir erzählt, dass er die Vier Jahreszeiten für ein Trio umgearbeitet hat und mit einem Orchester in Wien auf die Bühne bringen will“, erinnert sich Heine. „Da hab ich natürlich gleich gefragt, ob Cobario das Gleiche auch in Neuburg anbieten würde, wenn ich ein Orchester organisieren könnte.“ Und das Trio zeigte sich begeistert! Heines erster Weg führte wenig überraschend zum Neuburger Kammerorchester. „Das Ensemble war selbstverständlich meine erste Wahl, dann wäre es ein echtes Neuburger Projekt geworden.“ Doch das Kammerorchester ist für 2025 bereits ausgebucht, also muss er weiter suchen und stößt schließlich auf die Orchesterinitiative Ingolstadt.

Vivaldis Vier Jahreszeiten werden in Neuburg neu interpretiert

Das noch recht junge Orchester wurde im März 2023 gegründet und hat sich der Klassik verschrieben. Von Vivaldis Vier Jahreszeiten seien die Musiker begeistert gewesen, auch wenn das Werk respekteinflößend ist. Doch die Orchesterinitiative beweist Mut und sagt der besonderen Zusammenarbeit zu. Im Januar erhielt das Orchester dann die Noten von Cobario „und ist seitdem fleißig am Üben“. Die Neufassung, die sich auf - für Cobario typisch - zwei Gitarren und Violine konzentriert, gibt den vier weltberühmten Violinkonzerten ein frisches und gegenwärtiges Klangbild. „Das ist wie ein neuer Sound für einen Barock-Hit“, freut sich auch Heine.

Um dem Event die verdiente Reichweite zu verschaffen habe man sich zudem entschieden, statt nur einen Termin in Neuburg auch einen zweiten Termin in Ingolstadt anzubieten, „schließlich ist ein Ingolstädter Orchester im Zentrum des Geschehens“. Im Mai werden dann die 31 Musiker der Orchesterinitiative auf Cobario treffen, „das wird ein Highlight des musikalischen Jahres 2025“, ist Heine überzeugt. Auch er selbst wird auf der Bühne stehen und die Tubular Bells (Röhrenglocken) spielen. Neben Heine sind auch drei weitere Neuburger Musiker beteiligt. Nicola Göbel wird an der Flöte zu hören sein, Sebastian Golder an der Tuba und Judith Hubbauer am Schlagwerk.

Info: Das Konzert unter dem Titel „Cobario meets Vivaldi“ findet am 2. Mai im Kongregationssaal in Neuburg statt und am 3. Mai im Kulturzentrum 9 in Ingolstadt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass bereits ab 19 Uhr. Karten für die Veranstaltung können online über www.theos-tickets.de gekauft werden oder beim Neuburger Stadtmarketing und im Ideenquell sowie im Musikhaus Kornprobst in Ingolstadt.