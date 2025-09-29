Icon Menü
Wiesn-Bedienung Sibille Bauer escheint in Oktoberfest-Story der New York Times

Bergheim/New York

Wiesn-Bedienung Sibille Bauer schafft es in die New York Times

Auf der ganzen Welt wird über das Oktoberfest berichtet. Auch ein Reporter der New York Times war auf der Wiesn unterwegs - und schnappte sich Hacker-Bedienung Sibille Bauer aus Bergheim für eine Geschichte.
Von Katrin Kretzmann
    • |
    • |
    • |
    Sibille Bauer, hier mit ihrem Bruder Dominik Gerstner, arbeitet als Bedienung im Hacker-Festzelt auf dem Oktoberfest.
    Sibille Bauer, hier mit ihrem Bruder Dominik Gerstner, arbeitet als Bedienung im Hacker-Festzelt auf dem Oktoberfest. Foto: Anika Zidar

    Als größtes Volksfest der Welt, auf das jedes Jahr Millionen von Besuchern stürmen, bietet das Oktoberfest in München nicht nur reichlich Stoff für die deutschen Medien. So war auch ein Reporter der New York Times heuer auf der Wiesn unterwegs und machte einen Abstecher in das Hacker-Festzelt. Und dort, im Himmel der Bayern, schnappte er sich Bedienung Sibille Bauer aus Bergheim für ein Statement – und mit ein paar Sätzen wurde sie Teil einer Wiesn-Geschichte in einer der bekanntesten Zeitungen der Welt.

