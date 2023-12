Das sind die frisch gebackene Absolventen der Landwirtschaftsschule

Die Landwirtschaftsschule in Schrobenhausen verabschiedet 15 Absolventen in den Bereichen Hauswirtschaft und Ernährung. Unter den Besten sind drei Frauen aus dem Landkreis.

Drei Frauen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen standen bei der Schulschlussfeier der Landwirtschaftsschule Schrobenhausen, Abteilung Hauswirtschaft, im Gasthaus „Zu Müllers“ in Winkelhausen an der Spitze. Christina Sanhieter aus Rettenbach, Kristina Reble aus Karlshuld und Bettina Sterr aus Karlskron schlossen ihre Qualifizierung mit der Durchschnittsnote von 1,10 als die drei Zweitbesten ab – nach Franziska Großhauser aus Puch (Landkreis Pfaffenhofen), die mit einer glatten 1,0 glänzte.

Insgesamt konnten 15 Studierende aus den beiden Landkreisen die Zeugnisse und Urkunden entgegennehmen. Sie tragen nun den Titel „Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung“. Darüber hinaus bekamen neun von ihnen die Ausbildereignung und sechs von ihnen nahmen das Zertifikat „Referentin für Hauswirtschaft und Ernährung“ entgegen, das sie ermächtigt, als Referentinnen in diesen Bereichen mit praxisorientieren Angeboten ein zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften.

Zum erfolgreichen Abschluss gratulierten Schulleiterin Petra Praum, stellvertretende Schulleiterin Andrea Kellermann und Semesterleiterin Marianne Brandstetter. „In eineinhalb Jahren und 630 Unterrichtsstunden haben Sie viele Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, unternehmerisches Denken und Handeln gelernt und von den Erfahrungen der Mitstudierenden profitiert“, betonten sie und wiesen darauf hin, dass das nächste Semester am 6. März 2024 startet. Informationen und Anmeldung an marianne.brandstetter@aelf-ip.bayern.de per E-Mail.

Auch die stellvertretende Landrätin Sabine Schneider übermittelte ihre Glückwünsche. „Es war sicher nicht einfach, Familie, Beruf und Schule unter einen Hut zu bringen. Doch Sie haben vom Schulbesuch bestimmt für das ganze Leben gelernt und sind nun gefragte Fachkräfte“, versicherte sie.