Ein Fest der Volksmusik: Musikanten treffen sich wieder in Winkelhausen

Fröhliche Klänge, ausgelassene Stimmung und tanzfreudige Gäste: Das jüngste Musikantentreffen im Gasthaus Müller in Winkelhausen war ein voller Erfolg. Liebhaber der bayerisch-volkstümlichen Musik kamen wieder gerne, um sich von den mitreißenden Melodien und dem geselligen Ambiente begeistern zu lassen.

Gastgeber und Moderator Manfred Müller aus Karlshuld eröffnete den Abend: „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sehr die volkstümliche Musik Menschen zusammenbringt und begeistert“, betonte er, bevor er die Musiker einzeln vorstellte. Schon mit den ersten Klängen füllte sich die Tanzfläche.

Musikanten begeistern in Winkelhausen wieder mit vielfältigem Programm

Besonders das Duo Regina und Max Blei aus Burgheim feierte in Winkelhausen eine gelungene Premiere. Mit ihren einfühlsamen Melodien wie beispielsweise „Heut is Musikanten Dog“ und „Unter den Kastanien“ spielten sie sich in die Herzen der Zuhörer und der Tänzerinnen und Tänzer. Eine außergewöhnliche Darbietung lieferte auch das Duo Leo Dumps und Michi Weiß, das mit gefühlvollen Balladen wie „Davo kon ma Leb’n mei Freind“ und „Nix Amore“ das Publikum zum Zuhören und Mitsingen animierte. Für eine zünftige Einlage sorgte Erna Ansbacher mit ihrer steirischen Harmonika. Begleitet wurde sie von Fritz Tremmel am Zupfbass, Helmut Seitle an seinem Schlagzeug und Manfred Müller am Akkordeon.

Der jüngste Musiker des Abends, Maxi Lörcher aus Pfaffenhofen, bewies mit gerade einmal zwölf Jahren sein außergewöhnliches Talent. Die Gäste verließen das Gasthaus Müller rundum zufrieden und voller Vorfreude auf das nächste Musikantentreffen am 13. April. (AZ)