Ein stimmungsvoller Faschings-Hoagarten voller Musik, Tanz und guter Laune

Jüngst verwandelte sich das Gasthaus Müller in Winkelhausen in eine Hochburg der bayerisch-volkstümlichen Musik und ausgelassenen Faschingsfreude. Das monatliche Musikantentreffen lockte zahlreiche Besucher an, die den Saal restlos füllten. Viele Gäste kamen maskiert und trugen mit bunten Kostümen und bester Laune zur feierlichen Atmosphäre bei.

Moderator und Musiker Manfred Müller aus Karlshuld zeigte sich beeindruckt von der weiten Anreise vieler Besucher, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sehr die volkstümliche Musik Menschen zusammenbringt und begeistert“, betonte er.

Von Beginn an sorgten talentierte Musiker für beste Unterhaltung. Reinhard Brenk, Inge Czesky und Leo Dumps am Akkordeon, Fritz Tremmel am Helicon, Hans Meixner am Bariton, Helmut Seitle am Schlagzeug sowie Erna Ansbacher und Tony an der Ziach brachten den Saal mit dem Eröffnungslied „Wir grüßen Euch“ zum Tanzen. Die Gäste ließen sich nicht lange bitten und stürmten in ausgelassener Stimmung die Tanzfläche. Ein besonderes Highlight war die traditionelle Begrüßung der Gastwirtin mit dem Lied „Griaß di Gott Frau Wirtin“.

Das Duo Leo Dumps und Michi Weiß schaffte es mit Schunkelliedern und einer ausgelassenen Polonaise, die Stimmung weiter anzuheizen. Wolfgang Kirstein begeisterte das Publikum mit einem bunten Mix aus Tanz- und Faschingsmusik, die zum Mitsingen und Mittanzen animierte.

Faschingsfreude in Winkelhausen: Rock'n'Roll-Bambinis begeistern Gäste

Ein ganz besonderer Moment des Nachmittags war der Auftritt der Rock‘n‘Roll-Bambinis aus Waidhofen. Die jungen Tanzkünstler waren erst wenige Tage zuvor von Manfred Müller entdeckt worden und wurden spontan für den Faschings-Hoagarten engagiert. Mit ihrer mitreißenden Darbietung verzauberten sie das Publikum und ernteten stürmischen Applaus.

Ein weiteres Highlight war die Prämierung des besten Faschingskostüms. Lisa aus Wörnitzstein, eine treue Besucherin des Gasthauses Müller, wurde für ihr fantasievolles Clownskostüm von der Rock‘n‘Roll-Gruppe mit einem Faschingsorden geehrt.

Zum Abschluss des gelungenen Abends erklangen bekannte Tanzlieder, die die Gäste noch einmal auf die Tanzfläche lockten. Ein besonderer Gänsehautmoment entstand, als das Licht gedimmt wurde und die Besucher mit eingeschalteten Handys die Hymne „Sierra Madre“ begleiteten. Zufrieden und beschwingt machten sich die Gäste auf den Heimweg – mit Vorfreude auf das nächste musikalische Highlight im Gasthaus Müller am Sonntag, 16. März. (AZ)