Feuer und Eis: Die Winterbeats warten mit einem ganz besonderen Spektakel

Hämmernde Beats, wummernde Bässe und eine imposante Lichtshow - all das kennen die Besucherinnen und Besucher der Ingolstädter Winterbeats, des größten Indoor-Festivals in Südbayern, seit vielen Jahren zur Genüge. Doch für die 14. Auflage, die am Samstag, 8. Februar, stattfindet, hat sich Daniel Melegi etwas Besonderes einfallen lassen: Heuer wird zum ersten Mal eine Eisfläche Teil des Festivals in der Saturn-Arena.

2010 fanden die Winterbeats zum ersten Mal statt, seitdem hat sich das Winter-Festival in der Saturn-Arena zu einem Aushängeschild Ingolstadts entwickelt und zieht Jahr für Jahr Tausende von Gästen an. In diesem Jahr rechnet Melegi mit rund 4500. Etwas weniger als in den Jahren vor der Pandemie, als teils an die 6000 Menschen in die Halle strömten. Der Rückgang sei aber „allgemeiner Trend seit Corona“.

Doch die, die kommen, erwartet jede Menge Musik und Show. An die 50 DJs und Künstler haben sich angekündigt und werden auf den verschiedenen Areas für den passenden Sound sorgen. Ob Techno in der Antarktis Wave, Goa im Polarlicht, Black in der Hot‘n‘Dirt Area, Hardstyle im Snowstorm-Bereich oder Mixed im Laserdome - überall in der Saturn-Arena wird bis in die Morgenstunden gefeiert. Top Act ist in diesem Jahr Holy Priest, einer der Stars in der Hard-Techno-Szene. Aber auch Niklas Dee, Quicksilver oder Novotix sind angekündigt.

Für die Eisdisco in der Saturn-Arena können sich Winterbeats-Besucher Schlittschuhe ausleihen

Beats und Party gibt es in diesem Jahr erstmals auch auf der zweiten Eisfläche, die in das Festival eingebunden wird und durch die Techno Area betreten werden kann. Bis um 23 Uhr können Besucherinnen und Besucher dort bei der Eisdisco Schlittschuhlaufen. Melegi wollte die Eisfläche schon seit Langem für die Veranstaltung nutzen und in diesem Jahr hat er nun erstmals einen Weg dafür gefunden. Besucher dürfen aus Sicherheitsgründen zwar keine eigenen Schlittschuhe mitbringen, sie können sich allerdings welche vor Ort ausleihen. Eines ist in diesem Jahr allerdings nicht mehr möglich: ein Rundumgang durch die Winterbeats.

Keine Winterbeats ohne spektakuläre Licht- und Lasershows: Die Veranstalter versprechen in diesem Jahr noch mehr Laser und noch mehr Showeffekte. „Wir pimpen die Mainstage und auch die anderen Areas“ heißt es auf der Instagram-Seite der Winterbeats.

Bei den Winterbeats in Ingolstadt wird es einen Partytruck geben

Wer Zeit zum Durchschnaufen braucht, der bekommt sie in der Outdoor Food Area. In diesem Jahr soll es dort mehr Foodtrucks und mehr Auswahl geben, verspricht Melegi. Auf Musik muss aber auch hier niemand verzichten. Für den nötigen Sound zwischen Burgern, Wraps und Burritos sorgt ein Partytruck. Das Besondere: Oben garantiert ein DJ für Stimmung mit Musik aus den 90ern, unten gibt es Essen.

Wer im ganzen Partygewirr den Überblick verlieren sollte, der kann sich an ein Info-Team wenden, das auf dem Areal unterwegs ist. Wo ist welche Area? Wie finde ich meine Freunde wieder? Wo finde ich Essen? - Bei diesen und noch vielen weiteren Fragen mehr hilft das Team den Gästen weiter.

Gute Nachrichten gibt es auch für diejenigen, die mit dem Auto anreisen. Denn das neue Parkhaus direkt neben der Saturn-Arena hat seit Kurzem geöffnet. Wer auf das Auto verzichten will, kann stattdessen einen Shuttleservice nutzen, der bis aus München und Nürnberg die Gäste zu den Winterbeats fährt. Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen hält der Bus in Schrobenhausen, die Fahrt aus Neuburg wurde abgesagt.

Tickets für die Winterbeats gibt es unter anderem bei Getränke Hörl in Neuburg, online oder an der Abendkasse.